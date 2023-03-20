الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: رياح نشطة وأتربة حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تبدأ من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تأثيراتها تشمل نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.