الأرصاد لأهالي عسير وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقتي عسير وجازان تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

منطقة عسير

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع” تويتر” أن الحالة الممطرة في عسير، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

منطقة جازان

وتشمل الحالة الممطرة في جازان، محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.