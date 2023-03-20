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تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية

الأرصاد لأهالي نجران: أمطار ورياح نشطة حتى الـ 11 مساءً

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
الأرصاد لأهالي نجران: أمطار ورياح نشطة حتى الـ 11 مساءً
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 11 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

 

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