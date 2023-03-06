الأرصاد لـ سكان الباحة وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى المساء خالد المالك لوزير الإعلام سلمان الدوسري: نحتاج سرعة في معالجة القصور وجرأة قرار فتح باب التوظيف الموسمي للرجال والنساء لخدمة حجاج بيت الله هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام إصابة أميتاب باتشان بكسر في ضلوعه انخفاض أرباح تكافل الراجحي 13% إلى 100 مليون ريال منتدى الإعلاميات العراقيات يكرم الزميلة الدخيّل أرامكو ترفع رسميًا أسعار النفط لشهر أبريل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن هطول أمطار رعدية تتراوح من خفيفة إلى متوسطة يصاحبها رياح نشطة على منطقتي الباحة وجازان حتى المساء.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية في الباحة تشمل (الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن تستمر حتى الـ 8 مساءً.
وتشمل الحالة الجوية المتوقعة في منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، (محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، ويتوقع أن تستمر حتى الـ 8 مساءً.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.