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تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

الأرصاد لـ سكان الباحة وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى المساء

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
الأرصاد لـ سكان الباحة وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن هطول أمطار رعدية تتراوح من خفيفة إلى متوسطة يصاحبها رياح نشطة على منطقتي الباحة وجازان حتى المساء.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية في الباحة تشمل (الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن تستمر حتى الـ 8 مساءً.

وتشمل الحالة الجوية المتوقعة في منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، (محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، ويتوقع أن تستمر حتى الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.

 

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