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يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
الأرصاد ينبه: أمطار غزيرة على جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة على منطقتي جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول.

منطقة جازان

ونبه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

منطقة عسير

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول و تساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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