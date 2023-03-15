الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها باللون الأحمر

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرًا 159 نقطة عند مستوى 10049 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الثلاثاء أيضًا على انخفاض بقيمة 78.09 نقطة، ليقفل عند مستوى 10305.9 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 72.27 نقطة ليقفل عند مستوى 19037.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 421 ألف سهم.