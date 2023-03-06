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عند مستوى 10447.96 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.2 مليارات ريال

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.2 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بـ 36.70 نقطة ليقفل عند مستوى 10447.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ثمار، وعذيب للاتصالات، والوطنية للتعليم، وعلم، وحلواني إخواني، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بوان، ونقي، وسلوشنز، وزين السعودية، ومبكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 3.02 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وزين السعودية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 60.08 نقطة ليقفل عند مستوى 18899.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألفاً.

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