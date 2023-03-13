الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10305.09 نقاط

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 78.09 نقطة، ليقفل عند مستوى 10305.9 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 169 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبل عمر، والدوائية، وصناعة الورق، والمواساة، وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربي، و دار الأركان، وزين السعودية، و مبكو، و وفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 5.86% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، ودار الأركان والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وثمار، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 72.27 نقطة ليقفل عند مستوى 19037.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 421 الف سهم.