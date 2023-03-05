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بتداولات قيمتها 5.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الأحد، مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 10.411 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، سجل سوق الأسهم بذلك الأداء الأفضل منهيًا أولى جلسات الأسبوع الجاري باللون الأخضر بـ 10.411 نقطة منذ جلسة الـ9 من فبراير.

أسهم الخميس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق الخميس الماضي، مرتفعًا 85.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10277.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

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