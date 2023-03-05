الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر جامعات بريطانيا تستخدم ChatGPT لمكافحة الغش وظائف إدارية شاغرة بشركة النهدي وفاة وإصابتان جراء اشتعال لحظي في محطة وقود بالمذنب التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد المرور: طرح لوحات لأول مرة في المزاد الإلكتروني قريبًا وظائف شاغرة في فروع شركة معادن الذكاء الاصطناعي يصنف السعوديين ضمن الـ50 جنسية الأكثر وسامة وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية أفضل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم الأحد، مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 10.411 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.
وحسب قناة “الإخبارية”، سجل سوق الأسهم بذلك الأداء الأفضل منهيًا أولى جلسات الأسبوع الجاري باللون الأخضر بـ 10.411 نقطة منذ جلسة الـ9 من فبراير.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق الخميس الماضي، مرتفعًا 85.50 نقطة ليقفل عند مستوى 10277.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 171 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.