الأفواج الأمنية بعسير تضبط مخالفين لأمن الحدود وحزمًا من القات

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وثق مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، جانبًا من جهود الأفواج الأمنية في عسير، لضبط الأمن والأمان بالمنطقة.
وأظهر المقطع، القبض على 106 من مخالفي أمن الحدود مجهولي الجنسية بمركز تنمية بعسير، بعد محاولتهم التسلل والدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير نظامية.
وأوضحت الداخلية أنه سيتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
كما أظهر الفيديو جانبًا من جهود الأفواج الأمنية وتفتيشهم المركبات، حيث أسفرت الجهود على العثور على عدد من حزم نبات القات المخدر، في إحدى المركبات، حيث سيتم إحالة قائدها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وتبذل الداخلية وجميع منسوبيها جهودًا مضنية من أجل كشف غموض الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها.