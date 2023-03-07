الأمم المتحدة : خسائر زلزال تركيا تتجاوز 100 مليار دولار موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا السياحة السعودية تشارك في معرض ITB Berlin بحجم قياسي ولافت إتاحة إصدار تصريح العمرة في رمضان عبر تطبيق نسك رجال إيرانيون يرتدون الحجاب الأسود تضامنًا مع النساء وزير الخارجية يناقش تطورات الأزمة الأوكرانية في بريطانيا 54 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي الجلوس لفترات طويلة قد يسبب إعاقة جسدية موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة نجران أمريكا تدرس حظر أي تطبيقات وتكنولوجيا أجنبية
قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.
وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية: يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار.
وأضافت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس.
وأدى الزلزال إلى انهيار أو تضرر أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة، في كارثة هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، في وقت سابق، إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.
أقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانًا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانًا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال.
وأضاف تيدروس أن تركيا تبذل قصارى جهدها، لكنها ما تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.