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مخالفو أنظمة الإقامة والعمل الأبرز

الأمن العام: عصابات منظمة تدير عمليات التسول

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
الأمن العام: عصابات منظمة تدير عمليات التسول
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمن العام، أن معظم عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، مناشدًا عدم إعطائهم أي أموال.

وأعاد الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه التذكير بآلية الإبلاغ عن المتسولين، وذلك بالاتصال على الرقم 911 من مناطق: مكة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 من جميع مناطق المملكة.

أخطر الظواهر

وتعد ظاهرة التسول ظاهرة عالمية، ومن أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

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