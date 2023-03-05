الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد

استقبل الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مساء أمس السبت، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وغرد محمد أحمد الملا معلقًا على الصور بقوله: “تعتبر العلاقات الإماراتية السعودية نموذجًا متميزًا بالبناء والتفوق، السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، فالقوة السعودية والاماراتية ساهما باستقرار المنطقة”.

لقاء الأحبة والصداقة

وعلق عبدالعزيز السواط على الصور بقوله: “صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء البارحة في لقاء الأحبة والصداقة والجوار والعلاقة القوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين”.

وعلق الإماراتي محمد آل شعمل بقوله: “عصر يوم أمس صورة تجمع الأمير مقرن بن عبدالعزيز وشقيقه الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله وأطال بأعمارهم وحفظ السعودية والإمارات”.