القبض على مواطن بحوزته 47 كجم قات في جازان مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة 7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022
استقبل الشيح محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مساء أمس السبت، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وغرد محمد أحمد الملا معلقًا على الصور بقوله: “تعتبر العلاقات الإماراتية السعودية نموذجًا متميزًا بالبناء والتفوق، السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، فالقوة السعودية والاماراتية ساهما باستقرار المنطقة”.
وعلق عبدالعزيز السواط على الصور بقوله: “صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء البارحة في لقاء الأحبة والصداقة والجوار والعلاقة القوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين”.
وعلق الإماراتي محمد آل شعمل بقوله: “عصر يوم أمس صورة تجمع الأمير مقرن بن عبدالعزيز وشقيقه الشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله وأطال بأعمارهم وحفظ السعودية والإمارات”.