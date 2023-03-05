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تجنب نقل أي صدمات لأبنائه

الأمير هاري: شعوري كوالدتي بأني مختلف عن العائلة

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
الأمير هاري: شعوري كوالدتي بأني مختلف عن العائلة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمير هاري، مزيدًا من أسرار حياته، لكنه لم يتطرق إلى طلب والده منه إخلاء منزله في بريطانيا كما لم يوضح حضوره أو عدمه في تتويج والده الملك تشارلز في مايو المقبل.

الرحيل عن العائلة

وقال هاري، في محادثة عبر الإنترنت مع المؤلف وخبير الصدمات النفسية المجري، الكندي غابور ماتي أنه حقق توازنًا متنوعًا فيما يتعلق برحيله عن العائلة المالكة البريطانية.

وكشف الأمير هاري أنه كان يشعر دائمًا باختلاف طفيف عن العائلة، وأن والدته الراحلة كان لديها الشعور نفسه. وقال دوق ساسكس إنه كان يخشى أن يفقد ذكرياته عن والدته ديانا عندما بدأ العلاج النفسي. كما قال إنه حرص على غمر أبنائه بالمحبة لتجنب نقل أي صدمات أو تجارب سلبية من نشأته إليهم.

تربية الأبناء

وخلال نقاشه مع الدكتور غابور ماتي، مؤلف يكتب حول الصدمة والإدمان، قال الأمير الشاب البالغ من العمر 38 عامًا، السبت: “لقد فقدت الكثير، ولكني أيضًا فزت بالكثير”.

وقال هاري في إشارة إلى منزله القديم ببريطانيا، إن “مشاهدة أطفالي يكبرون بالطريقة التي يكبرون بها الآن لم تكن ممكنة في تلك البيئة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتقاعد هاري وزوجته ميغان ماركل، من واجباتهما الملكية الرسمية عام 2020، وأسسا حياة جديدة في كاليفورنيا. ولدى الزوجين الآن طفلان؛ هما أرشي في الثالثة من العمر وليليبت في عامها الأول.

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