الأهلي المصري يخشى تكرار سيناريو 2016

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لتجاوز عقبة الهلال السوداني، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الهلال السوداني

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وقبل مباراة الغد، جاء ترتيب المجموعة، كالتالي؛ صنداونز الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 11 نقطة، ثم الهلال السوداني بـ10 نقاط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بـ7 نقاط، والقطن الكاميرون بدون نقاط.

الأهلي المصري يطمح بالتأهل

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتحقيق الفوز، لمواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتجنب خطر الخروج من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة عام 2016.

وتعود آخر مرة فشل فيها الأهلي المصري في تجاوز مرحلة المجموعات في عام 2016، قبل أن ينتفض ويحقق نتائج مميزة في دوري أبطال إفريقيا بعد ذلك، حيث تأهل إلى نهائي 2017، وخسر أمام الوداد المغربي.

وتأهل الفريق الأحمر إلى نهائي 2018، وخسر اللقب أمام الترجي التونسي، وودع عام 2019 من دور الـ16، قبل أن ينجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا نسختي 2020 و2021، وخسر نهائي 2022 أمام الوداد.