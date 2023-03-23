الأهلي مهدد برحيل 3 من نجومه بعد عقوبة الفيفا

كشف القانوني الرياضي تركي المسند أن الأهلي أصبح مهددًا برحيل 3 من نجومه، وذلك بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي بحرمانه من التسجيل لفترتي انتقالات.

وقال المسند في برنامج “برا الـ18” على قناة SSC: “يحق لـ الثلاثي عبدالله عطيف وفهد الرشيدي وسميحان النابت فسخ عقودهم مع الراقي والرحيل بسبب عقوبة الفيفا الموقعة على النادي لأنهم سيكونون غير مؤهلين مع الفريق لأن قيدهم سيكون باطلًا”.

وأضاف المسند: “أيضًا سيكون واجبًا على الأهلي تعويضهم ماليًّا إما بكامل العقد أو جزء من العقد أو بأي تعويض يُحدد فيما بعد”.

يذكر أنه في يوم 16 مارس الجاري، قال الإعلامي “عبدالرحمن الحميدي” مقدم برنامج “برا الـ18” المذاع على قناة SSC: “الفيفا قرر في قرار تاريخي معاقبة الراقي بالمنع من التسجيل لفترتي انتقالات، والمنع سيحدث حتى لو دفع أموال كل القضايا التي على النادي، والعقوبة جاءت بسبب كثرة القضايا على النادي”.