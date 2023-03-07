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ضمن منافسات الجولة الـ24

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى صدارة دوري يلو، وذلك بعد الفوز على نادي نجران بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر المسابقة.

وبدأت المباراة بإهدار هيثم عسيري فرصة إحراز الهدف الأول للراقي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو.

الأهلي ضد نجران

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

عبدالله مقرن - الأهلي ونجران

وفي الشوط الثاني، تلقى اللاعب عبدالله مقرن عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو في الدقيقة السبعين، ليسددها برأسه، معلنًا تقدم الراقي في النتيجة بهدف دون رد.

وعند حلول الدقيقة الـ93 سجل اللاعب مراد الخضري الهدف الثاني للراقي بعد عرضية مميزة من اللاعب بارو.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 52 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري يلو.

عبدالله مقرن - الأهلي ونجران

 

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