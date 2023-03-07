الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى صدارة دوري يلو، وذلك بعد الفوز على نادي نجران بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر المسابقة.
🎥 | ملخص أهداف المباراة ⚽️ |#نجران 0#الأهلي 2
مباراة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى#نجران_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/EwjlgQPyJw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 7, 2023
وبدأت المباراة بإهدار هيثم عسيري فرصة إحراز الهدف الأول للراقي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو.
ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، تلقى اللاعب عبدالله مقرن عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو في الدقيقة السبعين، ليسددها برأسه، معلنًا تقدم الراقي في النتيجة بهدف دون رد.
وعند حلول الدقيقة الـ93 سجل اللاعب مراد الخضري الهدف الثاني للراقي بعد عرضية مميزة من اللاعب بارو.
وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 52 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري يلو.