الأهلي يهزم جدة ويواصل مطاردة الحزم على صدارة دوري يلو

واصل الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي نتائجه الإيجابية في بطولة دوري يلو وذلك بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على ضيفه نادي جدة بهدف دون رد في الجولة الـ23 من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي ضد جدة

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب الجامبي مودو باروو الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ52.

وحافظ الراقي على فوزه ليصبح رصيده 49 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق الأهداف عن المتصدر نادي الحزم.

ويستعد نجران لمواجهة الراقي في الجولة الـ24 من دوري يلو عصر الثلاثاء المقبل.