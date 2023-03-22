الإجراء القانوني المتبع حال التعرض للاحتيال المالي

الخادمة المنزلية سفير للتواصل بين مجتمعين واشنطن تستدعي سفير إسرائيل بعد الخطوة الاستفزازية رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر 190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني
كشف المحامي عاصم العيسى الطرق القانونية التي يجب اتباعها حال تعرض الشخص للاحتيال المالي الإلكتروني.
ماذا تفعل لو تعرضت لعملية احتيال؟..
المحامي عاصم العيسى يوضح الطرق القانونية @AsemAlessa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PVOBkHw3ug
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2023
وشدد العيسى، خلال لقاء مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، على أهمية إبلاغ البنك فورًا أو الشرطة أو البنك المركزي، حتى يتم وقف عملية تحويل المال من الحساب الشخصي إلى المحتال.
المحامي عاصم العيسى: الدور الأهم في محاربة عمليات الاحتيال تقع على عاتق البنك المركزي @AsemAlessa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gK4pJMfSFl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2023
وأكد المحامي القانوني أهمية توحيد الإجراءات من خلال عدة جهات رسمية، حتى يعرف العميل أين يذهب ويتم اتخاذ الإجراء سريعًا لوقف عملية النصب.
ولفت العيسى إلى الدور الأهم في محاربة عمليات الاحتيال حيث يقع على عاتق البنك المركزي.