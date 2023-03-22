الإجراء القانوني المتبع حال التعرض للاحتيال المالي

كشف المحامي عاصم العيسى الطرق القانونية التي يجب اتباعها حال تعرض الشخص للاحتيال المالي الإلكتروني.

وشدد العيسى، خلال لقاء مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، على أهمية إبلاغ البنك فورًا أو الشرطة أو البنك المركزي، حتى يتم وقف عملية تحويل المال من الحساب الشخصي إلى المحتال.

المحامي عاصم العيسى: الدور الأهم في محاربة عمليات الاحتيال تقع على عاتق البنك المركزي @AsemAlessa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gK4pJMfSFl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2023

توحيد الإجراءات

وأكد المحامي القانوني أهمية توحيد الإجراءات من خلال عدة جهات رسمية، حتى يعرف العميل أين يذهب ويتم اتخاذ الإجراء سريعًا لوقف عملية النصب.

ولفت العيسى إلى الدور الأهم في محاربة عمليات الاحتيال حيث يقع على عاتق البنك المركزي.