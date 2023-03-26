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حاول منعه من ابتزاز بسطة خضار والده

الإرياني: اعتداء الحوثي على طفل دار سلم مثال صارخ لوحشية الميليشيا

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
الإرياني: اعتداء الحوثي على طفل دار سلم مثال صارخ لوحشية الميليشيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، أن المشهد الذي وصفه بـالصادم ووثقته كاميرا مراقبة لمشرف حوثي وهو يعتدي بشكل وحشي على طفل حاول منعه من ابتزاز والده الذي يملك بسطة لبيع الخضار والفواكه في منطقة دار سلم جنوب العاصمة صنعاء، هو نموذج صارخ لوحشية وهمجية عناصر الميليشيا، وتجردها من كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.

ابتزاز ونهب الحوثي

وأردف معمر الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارساتها الوحشية والابتزاز والنهب الممنهج للمواطنين، دون أي وازع من دين أو ضمير أو أخلاق، مشيرًا إلى أن ما عجزت عدسات الكاميرات عن توثيقه من جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بالتأكيد أعظم وأشد إيلامًا.

ولفت الوزير اليمني إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبون بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية الأخلاقية، ووقف هذا التوحش الحوثي بحق الأطفال والنساء، وتقديم دعم حقيقي للحكومة والشعب اليمني، لاستعادة دولتهم ووضع حد للمعاناة المتفاقمة منذ الانقلاب.

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