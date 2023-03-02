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ضمن منافسات الجولة الـ19

الإصابة تبعد علي الزقعان عن مباراة أبها

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
الإصابة تبعد علي الزقعان عن مباراة أبها
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي الزقعان عن مباراة اليوم ضد أبها، بسبب الإصابة.

غياب علي الزقعان للإصابة

وخضع علي الزقعان لفحوصات طبية بإشراف الشريك الطبي لنادي الفيحاء مستشفيات رعاية، وأسفرت عن تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى.

ولفت نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن علي الزقعان لن يتمكن من المشاركة في مباراة اليوم ضد أبها، وسيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 10 أيام وحتى أسبوعين.

علي الزقعان
الزقعان – المصدر @Alfaihaclub

مباراة الفيحاء ضد أبها

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أبها، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl
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