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آخر إصابة تعرض لها يوم 19 فبراير الماضي

الإصابة تحرم نيمار من المشاركة في 104 مباراة مع باريس سان جيرمان!

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
الإصابة تحرم نيمار من المشاركة في 104 مباراة مع باريس سان جيرمان!
المواطن - محمد سمعه

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سيفقد باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه البرازيلي نيمار لمدة تصل إلى 4 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليل في الدوري الفرنسي يوم 19 فبراير الماضي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قال في بيان له إن لاعبه البرازيلي سيخضع لعملية جراحية في قطر ولن يعود إلى التدريبات الجماعية إلا بعد 4 أشهر من الآن.

نسبة غياب نيمار عن مباريات باريس سان جيرمان

وبسبب الإصابات المختلفة التي عانى منها اللاعب البرازيلي منذ قدومه لباريس سان جيرمان في عام 2017 فإنه غاب عن 104 مباراة ولعب فقط 173 لقاء، ليكون غاب عن مجمل مبارياته مع باريس سان جيرمان بنسبة تصل إلى 37.5%.

وتصل مدة غياب نيمار عن مباريات باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق في عام 2017 إلى 730 يومًا بعد إضافة إصابته الأخيرة التي كان تعرض لها يوم 19 فبراير الماضي في مباراة ليل.

إصابة نيمار

وكان النجم البرازيلي تدخل في كرة مشتركة مع لاعب ليل ليسقط الأول على الأرض ويتعرض لالتواء شديد في قدمه اليمنى بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وتحدث المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن إصابة اللاعب البرازيلي قائلًا: “اللاعب يُعاني من التواء في الكاحل حيث مازال هناك إشاعات للتأكد من حالته.

وسيغيب النجم البرازيلي عن مباراة بايرن ميونخ الألماني مساء غد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

 

 

 

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