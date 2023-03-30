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تعرض لها في مباراة البرازيل

الإصابة تُنهي موسم عز الدين أوناحي

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
الإصابة تُنهي موسم عز الدين أوناحي
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نادي مارسيليا الفرنسي، مساء اليوم الخميس، نبأ حزينًا، بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عز الدين أوناحي.

انتهاء موسم عز الدين أوناحي

وتعرض عز الدين أوناحي لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في ودية البرازيل التي أُقيمت على ملعب طنجة، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

وأشارت إذاعة “مونت كارلو”، إلى أن عز الدين أوناحي سيغيب عن فريقه مارسليا لنهاية الموسم الحالي، بعد تعرضه لكسر في إصبع قدميه.

عز الدين أوناحي
أوناحي – المصدر fifa

وأضافت “مونت كارلو”: “أوناحي قام بعرض إصابته على الجهاز الطبي، وتم التأكيد على ضرورة خضوعه لعملية جراحية في أقرب وقت”.

وجاء في ختام تقرير الإذاعة الفرنسية: “لا شك أن غياب أوناحي يمثل ضربة قوية لنادي مارسيليا، الذي يعول كثيرًا على قدرات اللاعب المغربي”.

عز الدين أوناحي
أوناحي – المصدر @fifaworldcup_ar

الانضمام إلى مارسيليا

وكان أوناحي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من أنجيه، وذلك بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022، واهتمام أكثر من ناد بضمه.

عز الدين أوناحي
أوناحي – المصدر @SEFutbol
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