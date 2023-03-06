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للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد

الإضرابات تتسبب بإغلاق 3 محطات للغاز بفرنسا

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
الإضرابات تتسبب بإغلاق 3 محطات للغاز بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن عمال ثلاث محطات من أصل أربع للغاز الطبيعي المسال في فرنسا، الإضراب عن العمل لمدة أسبوع؛ للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، وفقًا لقناة “BFMTV” الفرنسية.

إغلاق ثلاث محطات

وأفادت نقابة الاتحاد العام للعمال، أنه تم إغلاق ثلاث محطات من أصل أربع محطات للغاز الطبيعي المسال في فرنسا لمدة سبعة أيام.

من المعروف أن فرنسا تشهد غدًا الثلاثاء إضرابًا عامًّا هو السادس من نوعه، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وتسعى النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة والتسبب في “شلل تام” يضرب كل قطاعات الدولة، من بينها النقل والتعليم والطاقة، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للتخلي عن خططها.

تأثير الإضرابات

ويؤثر هذا الإضراب على كل القطاعات الحيوية في البلاد، وأن تتم عرقلة كل نواحي الحياة كما تأمل النقابات العمالية والتي تسعى إلى جعل 7 مارس يومًا لا يُنسى من حيث عدد المشاركين الذي من المتوقع أن يفوق ما تم تسجيله يوم 31 يناير، الذي كان الأعلى من حيث العدد من بين أيام الإضراب الخمسة الماضية.

وتم اتخاذ إجراءات تحسبية للإضراب العام المنتظر غدًا؛ نظرًا لعدد المضربين في كل القطاعات، من بينها الكهرباء والطاقة والغاز والمصافي وعمال السكك الحديدية والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والطيران.

ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، يتوقع نزول ما بين 1.1 و1.4 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 60 إلى 90 ألفًا في باريس.

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