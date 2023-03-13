الإضرابات تشل حركة المطارات في ألمانيا

تعطلت الرحلات في العديد من المطارات الألمانية بشدة، اليوم الاثنين، بسبب أحدث سلسلة من الإضرابات التي تتعلق بنزاعات مختلفة على الأجور.

إلغاء ثلث الرحلات

وبعد أن دعت نقابة ver.di العمال إلى إضرابات تحذيرية في مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن، أفادت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ بأنه تم إلغاء نحو 200 رحلة مغادرة في برلين، ومن المتوقع إلغاء نحو ثلث الرحلات القادمة البالغ عددها 200 رحلة أيضًا.

وأعلن مطار هامبورغ إلغاء جميع الرحلات الجوية المغادرة البالغ عددها 123 خلال الإضراب، وكذلك 50 على الأقل من أصل 121 رحلة وصول.

وتأتي إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية في ألمانيا، حيث تسعى النقابات إلى زيادة رواتبها بنسبة 10.5%، بينما عرض أرباب العمل حتى الآن زيادة إجمالية قدرها 5% على مرحلتين ومدفوعات لمرة واحدة تبلغ 2500 يورو (2630 دولارًا) لكل موظف، وهو ما رفضته النقابات باعتباره غير كاف.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في 27 مارس. وهناك أيضا مفاوضات جارية على الصعيد الوطني حول رواتب عمال السلامة الجوية ومحليًا بالنسبة لعمال الخدمات الأرضية، بحسب موقع أسوشيتد برس.

مظاهرات في ألمانيا

ويُذكر أن الأسبوع الماضي شهد تظاهر آلاف الأشخاص في وسط ألمانيا، لدعم مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واحتجاجًا على توريد برلين للأسلحة لنظام كييف.