الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات في الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

ضبط مركبات مسروقة

وأوضح الأمن العام، أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.