الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.
وأوضح الأمن العام، أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.