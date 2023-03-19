الإطاحة بـ 265 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بالرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، على (265) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، من الجنسيات البنجلاديشية والهندية والباكستانية والسودانية واليمنية، والمصرية والنيبالية والأفغانية والإثيوبية والسيرلانكية.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى القبض عليهم في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.