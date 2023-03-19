الإطاحة بـ 265 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بالرياض

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، على (265) مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، من الجنسيات البنجلاديشية والهندية والباكستانية والسودانية واليمنية، والمصرية والنيبالية والأفغانية والإثيوبية والسيرلانكية.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى القبض عليهم في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.