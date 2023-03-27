الإعدام لباكستاني بسبب واتساب

قضت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، على رجل بالغرامة والإعدام بعد إدانته بنشر محتوى تجديفي على موقع واتساب، وذلك بموجب قانون جديد من المفترض أنه يهدف لمكافحة الإرهاب.

إعدام وغرامة

وحكمت المحكمة، التي تقع في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، على “سيد محمد زيشان” بالإعدام وغرامة قدرها 4300 دولار، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وجاء في أمر المحكمة: “تمت إدانة المتهم سيد محمد زيشان، ابن سيد زكا الله المتحفظ عليه، وحُكم عليه بالإعدام بعد إدانته”.

تجديف وازدراء

ويظل موضوع “التجديف وازدراء الأديان” مسألة حساسة ومثيرة للجدل في باكستان، حيث شددت الدولة قوانين التجديف الصارمة في شهر يناير العام الجاري من خلال تمديد العقوبة لتشمل أولئك الذين أدينوا بإهانة شخصيات دينية مسلمة.

ووافقت الجمعية الوطنية الباكستانية بالإجماع على مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي لم يوسع نطاق القانون فحسب، بل زاد العقوبات والغرامات على المدانين بموجبه.