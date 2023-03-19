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اتفقت مع صديقها على الجريمة

الإعدام لزوجة قتلت زوجها بالـ شطة

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
الإعدام لزوجة قتلت زوجها بالـ شطة
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بالإعدام شنقًا لامرأة وصديقها، بعد ورود رأي المفتي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل زوج الأولى.

تفاصيل الجريمة

وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن المتهمة نادية محمد  البالغة من العمر 50 عامًا، والمتهم محمد حسن البالغ من العمر 43 عامًا، قتلا في يوم 9 أغسطس 2022 المجني عليه محمود سليمان عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

وأوضحت التحقيقات أنهما تخلصا منه لارتباطهما عاطفياً وطمعًا في أمواله، وقام المتهم الثاني بإلقاء مادة حارقة شطة على وجهه، ثم تكالب عليه وسدد له ضربات قاتلة بمطرقة، فيما قامت المتهمة برصد حركة جيرانها.

الحكم بالإعدام

فيما أفادت التحريات حينها بأن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض في شقته، وتبين من خلال المعلومات، أن زوجة المجني عليه وشخصًا تربطهما علاقة، وراء ارتكاب الجريمة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق ليصدر الحكم بإعدامهما.

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