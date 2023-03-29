الإعلان عن الوظائف التعليمية قبل 5 أشهر من الدراسة

أقر وزير التعليم يوسف البنيان، تنظيمات جديدة للإعلان عن الوظائف التعليمية في المملكة، تنظيمًا لحسن سير العمل.

وأوضح وزير التعليم أنه بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة تطوير المنظومة الحاكمة لنشاط المدارس الأهلية بالمملكة بشأن موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية والمنعقدة بتاريخ 19 يناير 2023م”، تقرر ما يلي:

تنظيم الوظائف التعليمية

أولاً: يكون الإعلان عن الوظائف التعليمية قبل 5 أشهر من موعد بدء العام الدراسي.

ثانياً: الإعلان عن أسماء المقبولين وإشعارهم قبل 3 أشهر من موعد بداية الدراسة.

ثالثاً: استثناء العام الدراسي القادم 1445 هـ من تطبيق ما ورد سابقًا.

رابعاً: على الجهات ذات العلاقة تحديد الاحتياج من الوظائف التعليمية قبل موعد الإعلان عن الوظائف بوقت كافٍ.

خامساً: بعد العرض على الوزير والموافقة يتم الرفع للجنة الاستثناء من إيقاف التوظيف المشكلة، بموجب الأمر السامي الكريم رقم 52745 وتاريخ 1441/9/18هـ قبل الإعلان عن الوظائف.