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مع وصول الطائرة الثالثة

الإغاثة السعودية تلبي نداء الشعب الأوكراني أولًا

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
الإغاثة السعودية تلبي نداء الشعب الأوكراني أولًا
المواطن - فريق التحرير

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وصلت اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، حيث تحمل 30 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

وفي تقرير لقناة “الإخبارية”، أوضح أنه ما بين 3 مارس 2022 و3 مارس 2023 يتجلى الدور الداعم للمملكة للاستقرار والساعي للسلام، والذي بدأ بالاستعداد أولًا لتقديم وساطة تنهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد أيام معدودات من اندلاعه، وحتى تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب الأوكراني المتضرر.

الإنسان أولًا

وكانت الطائرتان الإغاثيتان اللتان أُرسلتا إلى مطار زوسوف البولندي في وقت سابق، تحملان على متنهما 168 طنًا شملت مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية في رسالة حملتها المملكة أولًا “الإنسان أولًا”.

وتعد هذه الإغاثة قد جاءت تلبية إلى النداء البشري إثر زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى كييف، وما أنتجته من توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار.

ويعد هذا المبلغ يختلف عن غيره من الملايين التي تم تقديمها لكييف، حيث لبت نداء الإغاثة على صوت السياسة.

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