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مؤكدة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف

الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن محو قرية حوارة الفلسطينية

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن محو قرية حوارة الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

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أدانت الإمارات، اليوم الخميس، “التصريحات العنصرية” لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو” قرية حوارة الفلسطينية، وفقًا للعربية عاجل.

بيان الخارجية

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان: “أدانت دولة الإمارات التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية”.

وشددت الخارجية على “رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

خطاب الكراهية والعنف

وأكدت على “ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وشددت الإمارات “على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

تصريحات غير مسؤولة ومقززة

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم أمس الأربعاء، قد قال: إنه يجب “محو” قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.

وأعلن متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، رفض الولايات المتحدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، محو بلدة حوارة الفلسطينية في نابلس، لافتًا إلى أنها “غير مسؤولة ومقززة”.

واجتمع ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي.

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