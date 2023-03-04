الإمارات تطلق تأشيرة دخول المناطق الحدودية مدتها 90 يومًا

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أن تأشيرة الدخول للمناطق الحدودية المجاورة، تُمنح للأجنبي من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يومًا وتتيح لحاملها دخول البلاد لعدة مرات، طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة فقط.
وحسب صحيفة “الخليج”، حددت الهيئة شرطين للحصول على تلك التأشيرة لمواطني الدول المجاورة والذين يقطنون المناطق الحدودية المجاورة وتشتمل على أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة وأن يكون قاطنًا فيها، وألا يكون من فئة العمال أو من فئة المستخدمين ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته”.
وأكدت أنه في جميع الأحوال لا يسمح لحامل تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة بالعمل في الإمارات بأجر أو بغير أجر، لافتة إلى أن هناك 3 مستندات مطلوبة للحصول على تلك التأشيرة تشمل:
يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمنح سائقي الشاحنات من منافذ الدخول البرية أو من سفارات الدولة في الخارج تأشيرة دخول لسائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، بشرط أن يثبت مقدم الطلب ارتباطه بعمل داخل دولة الإمارات متعلق بنقل البضائع، وأن يكون لدى سائق الشاحنات تأمين صحي.