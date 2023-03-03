الإنفلونزا البشرية تطورت في سمكة قبل 600 مليون عام

حددت مجموعة من علماء جامعة سيدني، منشأ فيروس الإنفلونزا الشائعة، واكتشفوا أنه تطور في سمكة عاشت قبل 600 مليون عام.

أصل فيروس الإنفلونزا

وفي رحلتهم للبحث عن أصل فيروس الإنفلونزا الشائع، والذي يتسبب في مئات آلاف الوفيات سنويًّا، قرر الباحثون البناء على بحوث أجريت في عام 2018، والتي أشارت إلى أن أصله قد يكون كائنًا بحريًّا.

وبالفعل حلل الفريق قاعدة بيانات وراثية للأسماك بحثًا عن فيروس مرتبط بالإنفلونزا، وعند مقارنة التسلسل الجيني للفيروس الموجود في سمك الحفش مع جميع فيروسات الإنفلونزا المعروفة، وجد الفريق أنه يتطابق مع التسلسل المتوقع لسلف هذه الفيروسات.

قبل 600 مليون عام

وأفادت الدراسة أن عائلة فيروسات الإنفلونزا التي تصيب البشر اليوم ظهرت لأول مرة قبل 600 مليون عام في الكائنات المائية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأفادت ماري بترون، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “الفيروس الموجود في سمك الحفش مطابق لشكل فيروس الإنفلونزا المنتشر حاليًّا بنسبة 25% فقط.. وهذا أمر متوقع”.

تطور الفيروس

وأردفت أن “فهم تطور فيروس الإنفلونزا مهم حقًّا؛ لأنه يمكن أن يعطي رؤى جديدة لقدرته على القفز بين الأنواع، كما يساعد في اكتشاف الفيروس التالي الذي قد يسبب وباءً”.