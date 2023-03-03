الإنفلونزا البشرية تطورت في سمكة قبل 600 مليون عام

أمريكا تعتقل مواطنين لتسريبهما تكنولوجيا طيران لموسكو شلل لاجئ سوري بسبب تحدٍّ على تيك توك تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وقيرغيزستان الشتاء يودع أحبابه بغيث يغطي سماء السعودية خسارة الريال ضد برشلونة بهدف نظيف طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه واشنطن: العودة للمفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة حاليًّا نصائح لحجز تذاكر السفر بأقل الأسعار اليابان تعثر على كرة برتقالية ثانية تصدر صوتًا عند النقر عليها
حددت مجموعة من علماء جامعة سيدني، منشأ فيروس الإنفلونزا الشائعة، واكتشفوا أنه تطور في سمكة عاشت قبل 600 مليون عام.
وفي رحلتهم للبحث عن أصل فيروس الإنفلونزا الشائع، والذي يتسبب في مئات آلاف الوفيات سنويًّا، قرر الباحثون البناء على بحوث أجريت في عام 2018، والتي أشارت إلى أن أصله قد يكون كائنًا بحريًّا.
وبالفعل حلل الفريق قاعدة بيانات وراثية للأسماك بحثًا عن فيروس مرتبط بالإنفلونزا، وعند مقارنة التسلسل الجيني للفيروس الموجود في سمك الحفش مع جميع فيروسات الإنفلونزا المعروفة، وجد الفريق أنه يتطابق مع التسلسل المتوقع لسلف هذه الفيروسات.
وأفادت الدراسة أن عائلة فيروسات الإنفلونزا التي تصيب البشر اليوم ظهرت لأول مرة قبل 600 مليون عام في الكائنات المائية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأفادت ماري بترون، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “الفيروس الموجود في سمك الحفش مطابق لشكل فيروس الإنفلونزا المنتشر حاليًّا بنسبة 25% فقط.. وهذا أمر متوقع”.
وأردفت أن “فهم تطور فيروس الإنفلونزا مهم حقًّا؛ لأنه يمكن أن يعطي رؤى جديدة لقدرته على القفز بين الأنواع، كما يساعد في اكتشاف الفيروس التالي الذي قد يسبب وباءً”.