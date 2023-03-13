الاتحاديون: غروهي أفضل حارس في تاريخ الكرة السعودية

أشادت الجماهير الاتحادية بالمستوى المميز الذي ظهر عليه حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي خلال مواجهة الفيحاء، مؤكدة أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية.

فوز الاتحاد ضد الفيحاء

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4\3.

الجماهير تشيد بتألق غروهي

ولعب غروهي دورًا بارزًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك، حيث أنقذ أكثر من فرصة خطيرة في المباراة، بجانب تصديه لركلتي ترجيح من أنتوني نواكايمي ومحمد البقعاوي.

وتفاعلت الجماهير مع الأداء المميز للحارس البرازيلي، ليصبح اسم غروهي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فور نهاية المباراة، وأكدت أنه كان الأفضل والحاسم في لقاء اليوم.

وعلق الإعلامي محمد البكيري، قائلًا: “اللي ما عنده غروهي يشتريلوا.. عظيم حراس مرمى الاتحاد والدوري السعودي.. السور والباب والحارس، قفل الأمان، مبروك لكل الاتحاديين، اتحدوا .. الجاي أصعب داخل وخارج الملعب”.

وكتب فؤاد يوسف الأحمدي: “أعظم حارس مرمى في تاريخ كرة القدم السعودية”، وقال بدر: “الكبير يبقى كبير.. مارسيلو هذا البطل”، وعلق آخر قائلًا: “يا كبر الحب يا مارسيلو، من لا يمتلك حارس مثلك فهو خاسر”.

وقال مصباح معتوق: “اللهم لك الحمد والشكر، مبروك يا نمور، شكراً للجميع جهاز فني ولاعبين وإدارة.. غروهي شكرًا لك يا كبير”، وقال آخر: “وربي كفو.. أفضل حارس مر على تاريخ الاتحاد تاريخي يا مارسيلو”، وكتب موسى قصادي: “موسم للتاريخ مع الاتحاد.. أعظم حارس مر على الدوري السعودي”.