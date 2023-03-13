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بعد تجاوز الفيحاء بركلات الترجيح

الاتحاد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الملك

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
الاتحاد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، وتأهله إلى نصف النهائي.

كمارا يتقدم وريلر يتعادل

وانطلقت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، وانطلق سلطان مندش ومر بالكرة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة السادسة.

ونجح هارون كمارا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة من إيغور كورونادو، لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @KingCupSA

وتمكن الفريق البرتقالي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق أنتوني نواكايمي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى.

وواصل الفريق البرتقالي الضغط، قبل أن ينجح ريكاردو ريلر في هز الشباك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفيحاء ضد الاتحاد.

الفيحاء والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيحاء والاتحاد، استمرت محاولات الفريقين، وأطلق هارون كمارا تسديدة قوية تصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش عند الدقيقة 60، وأهدر سلطان مندش فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، وسدد الكرة أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وكاد برونو هنريكي أن يسجل هدف الفوز عند الدقيقة 91، إلا أنه أهدر الفرصة، لتنتهي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد بالتعادل بهدف لكل منهما، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

الاتحاد يتأهل بركلات الترجيح

وواصل الفريقان الضغط في الأشواط الإضافية، أملًا في تسجيل هدف، ولكن تألق الدفاع وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الاتحاد، ليخطف أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس الملك.

الفيحاء والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA
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