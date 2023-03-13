الاتحاد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الملك

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4\3، وتأهله إلى نصف النهائي.

كمارا يتقدم وريلر يتعادل

وانطلقت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، وانطلق سلطان مندش ومر بالكرة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة السادسة.

ونجح هارون كمارا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة من إيغور كورونادو، لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وتمكن الفريق البرتقالي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق أنتوني نواكايمي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى.

وواصل الفريق البرتقالي الضغط، قبل أن ينجح ريكاردو ريلر في هز الشباك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفيحاء ضد الاتحاد.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيحاء والاتحاد، استمرت محاولات الفريقين، وأطلق هارون كمارا تسديدة قوية تصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش عند الدقيقة 60، وأهدر سلطان مندش فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، وسدد الكرة أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وكاد برونو هنريكي أن يسجل هدف الفوز عند الدقيقة 91، إلا أنه أهدر الفرصة، لتنتهي مباراة الفيحاء ضد الاتحاد بالتعادل بهدف لكل منهما، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

الاتحاد يتأهل بركلات الترجيح

وواصل الفريقان الضغط في الأشواط الإضافية، أملًا في تسجيل هدف، ولكن تألق الدفاع وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الاتحاد، ليخطف أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس الملك.