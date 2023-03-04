الاتحاد الأكثر حصدًا للنقاط خارج ملعبه

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مستوى مميزًا خارج ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ولعب الخليج ضد الاتحاد بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، ونجح العميد في الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
ورفع العميد رصيده إلى 44 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند 16 نقطة في المركز الـ14.
وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارته في قائمة الأكثر تحقيقًا للنقاط خارج ملعبه في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل 3 مرات.
كما واصل العميد سيطرته على مبارياته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط.