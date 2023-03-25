الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

ظهر الاتحاد بشكل مميز على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك.

الاتحاد في صدارة القائمة

ويتصدر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو قائمة أكثر الفرق حفاظًا على نظافة الشباك في دوري روشن السعودي، برصيد 14 مباراة، كما أنه الأقوى دفاعيًا، حيث استقبل 7 أهداف فقط بعد مرور 21 جولة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني خلف الاتحاد، حيث حافظ على نظافة شباكه 11 مرة، يليه الشباب برصيد 9 لقاءات، متساويًا مع الهلال، ثم الاتفاق بـ6 مباريات، بالتساوي مع الطائي، الفتح وضمك.

جدول ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.