الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة

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رحب الاتحاد الأوروبي، السبت، بالاتفاق المعلن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، “يعترف الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة”.
وأضاف: “نظرًا لأن كلاًّ من المملكة وإيران يمثلان دورًا محوريًا لأمن المنطقة، فإن استئناف علاقاتهما الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل”.
وتابع بيان الاتحاد الأوروبي “يعتبر تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.. يظل الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بأسلوب تدريجي وشامل وبشفافية كاملة”.
وأعلنت إيران والمملكة التوصل إلى اتفاق، برعاية صينية، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” ووكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أنه على إثر محادثات، “تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.