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بعد أن قرر المدرب الفرنسي فسخ العقد

الاتحاد السعودي يُعلن رحيل هيرفي رينارد عن قيادة الأخضر

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
الاتحاد السعودي يُعلن رحيل هيرفي رينارد عن قيادة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن موافقته على استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بناءً على رغبة الأخير.

وقال اتحاد القدم في بيان له عبر حسابه في “تويتر” إن رينارد قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، حيث على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

الجماهير تُهاجم هيرفي رينارد

وفي وقت سابق، كانت جماهير كرة القدم السعودية، هاجمت المدرب هيرفي رينارد، بعد قراره الذي اتخذه بالرحيل عن تدريب المنتخب السعودي وفسخ العقد بعد تراجع نتائج المنتخب بالفترة الأخيرة.

هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي

ومنذ الفوز على الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الماضي، خسارة المنتخب السعودي 4 مباريات متتالية ستؤدي لتراجعه في التصنيف، حيث خسر أمام منتخبي بولندا والمكسيك في كأس العالم 2022، ثم خسر الجمعة الماضية أمام منتخب فنزويلا وديًا، وخسر أمس الثلاثاء أمام منتخب بوليفيا وديًا.

وأبدت الجماهير غضبها من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتجديد له حتى عام 2027، رغم تراجع النتائج معه بعد الفوز على الأرجنتين منتقدين صمت اتحاد القدم عليه، حتى قرر المدرب الفرنسي مفاجأة الجميع وفسخ العقد ودفع قيمة الشرط الجزائي للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الرحيل.

 

 

 

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