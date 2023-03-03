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ضمن منافسات الجولة الـ19

الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الخليج بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية لـ الاتحاد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما في الشوط الثاني سجل العميد الثلاثية عبر كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الـ55، بينما سجل رومارينيو الهدف الثاني بالدقيقة السبعين.

الاتحاد ضد الخليج - دوري روشن

وأضاف اللاعب أحمد شراحيلي الهدف الثالث من ضربة رأسية في الدقيقة الـ74.

وانتهت المباراة بفوز العميد بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 44 نقطة في صدارة دوري روشن مؤقتًا، بينما يتواجد نادي الخليج في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

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