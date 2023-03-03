مقيم أفغاني يتحدث لهجة قبيلة شمر بإتقان الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية رصد إصابات بمرض جلدي نادر ينتقل عبر القطط في بريطانيا التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد الرائد والاتفاق يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الخليج بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الاتحاد يضرب الخليج بالثلاثة⚽⚽⚽
أهداف المباراة📺⏬#الخليج_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/z7UYdlQ4tn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما في الشوط الثاني سجل العميد الثلاثية عبر كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الـ55، بينما سجل رومارينيو الهدف الثاني بالدقيقة السبعين.
وأضاف اللاعب أحمد شراحيلي الهدف الثالث من ضربة رأسية في الدقيقة الـ74.
وانتهت المباراة بفوز العميد بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 44 نقطة في صدارة دوري روشن مؤقتًا، بينما يتواجد نادي الخليج في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.