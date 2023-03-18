Icon

زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات Icon “المواطن” توثق ليلة طربية أصيلة لـ محمد عبده في الرياض Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراته ضد الفتح اليوم

الاتحاد لا يخسر خارج ملعبه هذا الموسم

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
الاتحاد لا يخسر خارج ملعبه هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التالق الفتح اليوم.

مباراة اليوم في الجولة الـ21

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الفتح عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز الأول برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

الاتحاد يتألق خارج ملعبه

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة سجله المميز خارج ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وتعادل 4 مرات.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو العميد – المصدر spl

وخسر العميد مباراة واحدة فقط الموسم الحالي، وكانت في يناير الماضي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويتفوق الاتحاد على الفتح في المواجهات السابقة بالدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 27 مرة، وتمكن من تحقيق 10 انتصارات، وفاز النموذجي 6 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 11 لقاء.

الفتح ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم