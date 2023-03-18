الاتحاد لا يخسر خارج ملعبه هذا الموسم

يُقدم الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التالق الفتح اليوم.

مباراة اليوم في الجولة الـ21

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الفتح عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز الأول برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الاتحاد يتألق خارج ملعبه

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة سجله المميز خارج ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وتعادل 4 مرات.

وخسر العميد مباراة واحدة فقط الموسم الحالي، وكانت في يناير الماضي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويتفوق الاتحاد على الفتح في المواجهات السابقة بالدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 27 مرة، وتمكن من تحقيق 10 انتصارات، وفاز النموذجي 6 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 11 لقاء.