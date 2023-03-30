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قبل استئناف دوري روشن

الاتحاد يتألق في مباريات شهر رمضان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
الاتحاد يتألق في مباريات شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على جميع الفرق في مباريات شهر رمضان منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تألق الاتحاد في رمضان

ويُعد الاتحاد الأكثر خوضًا للمباريات في شهر رمضان برصيد 13 لقاء، بالتساوي مع الرائد، وذلك منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008\ 2009.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قائمة الأكثر فوزًا بـ10 انتصارات بالتساوي مع الهلال، كما أنه ينفرد بصدارة قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في المباريات برمضان برصيد 37 هدفًا.

وفي أولى مواجهات دوري روشن السعودي في شهر رمضان، يلعب الهلال والخليج في لقاء مؤجل من الجولة الـ16، يوم السبت، على أن تنطلق مباريات الجولة الـ22، يوم الثلاثاء المقبل.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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