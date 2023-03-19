الاتحاد يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

يُقدم الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي في الدقائق الأخيرة من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

8 أهداف في الدقائق الأخيرة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل هدفين ضد الفتح بعد الدقيقة 90، عن طريق عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورونادو، ليصبح أكثر فرق دوري روشن السعودي إحرازًا للأهداف في هذا التوقيت بـ8 أهداف.

وجاءت أهداف العميد بعد الدقيقة 90، كالتالي؛ هدفين أمام العدالة في الجولة الأولى عن طريق هارون كمارا وحمدان الشمراني، هدف لحمدالله ضد التعاون بالجولة العاشرة، وهدف كورونادو في مباراة الطائي بالجولة الـ15.

وكرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ثنائية أخرى في الوقت بدل الضائع أمام العدالة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي عن طريق كورونادو وهارون كمارا، قبل أن يسجل ثنائية ضد الفتح بالأمس.

على الجانب الآخر، لم يستقبل العميد أي هدف بعد الدقيقة 90 من دوري روشن السعودي هذا الموسم، في إنجاز لم يُحقق سوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

الاتحاد يتصدر دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن أقرب منافسيه النصر، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.