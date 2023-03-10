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حقق فوزًا ثمينًا على النصر أمس

الاتحاد يستعيد صدارة دوري روشن بعد غياب 6 أشهر

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
الاتحاد يستعيد صدارة دوري روشن بعد غياب 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من العودة إلى صدارة دوري روشن السعودي مجددًا بعد غياب دام لـ 6 أشهر.

وكان العميد فقد صدارة الدوري منذ الجولة الثانية، بعد أن تعادل مع نادي الاتفاق بدون أهداف يوم 3 سبتمبر الماضي من عمر المسابقة.

وبعد فوز العميد أمس على منافسه نادي النصر بهدف دون رد، صعد نمر جدة إلى الصدارة برصيد 47 نقطة حيث استردها بعد غياب وصل لـ 6 أشهر منذ سبتمبر الماضي.

الاتحاد يحقق فوزه الخامس

أيضًا نجح العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو في أن يواصل تفوقه على نادي النصر، حيث حقق العميد فوزه الخامس على النصر، مقابل 4 تعادلات في آخر 4 مواسم بالدوري السعودي، كما نجح الاتحاد في أن يخرج للمباراة السادسة على التوالي بشباك نظيفة ولم تهتز شباكه إلا 6 مرات كأقوى دفاع في دوري روشن حاليًا.

يذكر أن نادي النصر حقق آخر فوز على الاتحاد في ديسمبر من عام 2018، حيث فاز بنتيجة 2-1 في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

هارون كمارا - الاتحاد

ترتيب دوري روشن

وفي الوقت الحالي، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

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