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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تفوقه ضد الفتح، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

العميد يُلاقي الفتح

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، مباراة الفتح ضد الاتحاد، عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، وفي في إطار منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتصدر العميد الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

الاتحاد يتفوق بالمواجهات السابقة

وسبق أن لعب الفتح ضد الاتحاد 27 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات، فيما فاز النموذجي 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 11 لقاء.

الفتح والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

ويتطلع العميد لتحسين سجله أمام الفتح على ملعبه في الأحساء، حيث إنه لم نجح في تحقيق الفوز في عهد دوري المحترفين سوى مرتين فقط، من أصل 13 مواجهة، مقابل 4 انتصارات للنموذجي، وتعادلا 7 مرات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد الثلاث نقاط، والحفاظ على فارق النقاط على أقرب منافسيه، أملًا في التتويج باللقب، فيما يطمح الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl
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