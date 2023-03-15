الاتحاد يسعى للحفاظ على الصدارة ضد الفتح

يأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفتح، لتعزيز تواجده في صدارة الترتيب.

العميد ضيفًا على الفتح

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد العميد بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الاتحاد يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه المميزة خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق الفوز على الفتح، من أجل الحفاظ على الصدارة قبل فترة التوقف الدولي بين 20 و28 مارس الجاري.

ويسعى نونو سانتو، لحصد الثلاث نقاط، وتأمين الصدارة قبل فترة التوقف، للحفاظ على المعنويات المرتفعة للاعبين، ولالتقاط الأنفاس بعد فترة من ضغط المباريات خلال الأسابيع الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد الاتحاد، خاصة أن لاعبيه ظهروا بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ومنهم، مراد باتنا، فراس البريكان وخالد الغنام.