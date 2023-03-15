Icon

ضابط يجهش بالبكاء مع والده بعد التخرج من الكلية الحربية Icon تركي العواد: علي البليهي يحتاج للنضج وتفكيره خارج الملعب لا يُفيده Icon لقطات لجريان وادي حنيفة في شعيب الحيسية Icon منافسة قوية على صدارة دوري يلو Icon خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد Icon إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل فترة التوقف الدولي

الاتحاد يسعى للحفاظ على الصدارة ضد الفتح

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
الاتحاد يسعى للحفاظ على الصدارة ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأمل الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفتح، لتعزيز تواجده في صدارة الترتيب.

العميد ضيفًا على الفتح

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد العميد بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

الاتحاد يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه المميزة خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق الفوز على الفتح، من أجل الحفاظ على الصدارة قبل فترة التوقف الدولي بين 20 و28 مارس الجاري.

الاتحاد ضد الخليج
لاعبو العميد – المصدر spl

ويسعى نونو سانتو، لحصد الثلاث نقاط، وتأمين الصدارة قبل فترة التوقف، للحفاظ على المعنويات المرتفعة للاعبين، ولالتقاط الأنفاس بعد فترة من ضغط المباريات خلال الأسابيع الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد الاتحاد، خاصة أن لاعبيه ظهروا بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ومنهم، مراد باتنا، فراس البريكان وخالد الغنام.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة