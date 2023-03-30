Icon

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 21 جولة

الاتحاد يسيطر على جوائز الأفضل في مارس بـ دوري روشن

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
الاتحاد يسيطر على جوائز الأفضل في مارس بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيطر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على جوائز الأفضلية في شهر مارس، بعد مرور 21 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سيطرة اتحادية

وحصد البرازيلي إيجور كورونادو جائزة أفضل لاعب في مارس، بينما نال البرتغالي نونو سانتو مدرب العميد جائزة أفضل مدرب، وحصد البرازيلي مارسيلو جروهي جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال سعد الموسى لاعب الاتفاق جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر مارس.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

وسوف تُستأنف مباريات دوري المحترفين السعودي بعد نهاية أجندة مارس، يوم السبت المقبل بمباراة الهلال والخليج التي تُقام في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين.

نونو سانتو مدرب الاتحاد
نونو سانتو مدرب الاتحاد

الاتحاد في الصدارة

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11، وأبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة لكل منهما، أما الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17، الخليج في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.

مارسيلو غروهي - جروهي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم