الاتحاد يسيطر على جوائز الأفضل في مارس بـ دوري روشن

سيطر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على جوائز الأفضلية في شهر مارس، بعد مرور 21 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سيطرة اتحادية

وحصد البرازيلي إيجور كورونادو جائزة أفضل لاعب في مارس، بينما نال البرتغالي نونو سانتو مدرب العميد جائزة أفضل مدرب، وحصد البرازيلي مارسيلو جروهي جائزة أفضل حارس مرمى، بينما نال سعد الموسى لاعب الاتفاق جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر مارس.

وسوف تُستأنف مباريات دوري المحترفين السعودي بعد نهاية أجندة مارس، يوم السبت المقبل بمباراة الهلال والخليج التي تُقام في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين.

الاتحاد في الصدارة

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11، وأبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة لكل منهما، أما الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 17، الخليج في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.