الاتحاد يفكر في التعاقد مع إدين هازارد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو يفكر في التعاقد مع النجم البلجيكي صاحب الـ32 عامًا كونه يعاني من عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد منذ الانضمام للنادي الإسباني في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

هازارد صفقة بديلة لـ الاتحاد

ويرغب الاتحاد كذلك في ضم الإيفواري ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، حيث في حال لم يتعاقد الاتحاد مع زاها سيتجه لضم النجم البلجيكي.

وكان هازارد أعلن اعتزاله دوليًا في السابع من ديسمبر الماضي، وذلك بعد خروج منتخب بلجيكا من كأس العالم 2022 في قطر.

وقال النجم البلجيكي عبر حسابه في ” الفيسبوك” : “الصفحة تغلق اليوم، شكرًا لكم على حبكم، شكرًا على دعمكم اللامتناهي، شكرًا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008.. قررت إنهاء مسيرتي الدولية، سأفتقدكم يا رفاق”.

مسيرة نجم الريال مع منتخب بلجيكا

ويملك إيدين هازارد مسيرة مميزة مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، حيث شارك في 126 مباراة دولية، وساهم في تسجيل 69 هدفًا، بعدما تمكن من هز الشباك 33 مرة، وقام بـ36 تمريرة حاسمة.

وحرص حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على توديع النجم البلجيكي بعد اعتزاله اللعب الدولي، وأكد أنه يملك مسيرة طويلة مميزة مع منتخب بلاده، قبل أن يُنهي رحلته بعد مونديال قطر 2022.