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الاتحاد يقترب من إنهاء القضايا الخارجية

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
الاتحاد يقترب من إنهاء القضايا الخارجية
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، محاولاتها لإنهاء أزمة القضايا الخارجية سريعًا، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقوبة ضد الاتحاد

وقال القانوني أحمد الشيخي: “في قضية من الأعلى على الإطلاق.. محكمة CAS تحكم لصالح بريجوفيتش ضد الاتحاد، وتلزم النادي بتسديد ٤٠ مليونًا، بالإضافة إلى ١٦٦ ألفًا تتكرر شهريًا”.

وأضاف الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك.. رسميًا: لن يسجل النادي بالصيفية إلا بتسويتها”.

ألكسندر بريجوفيتش - الاتحاد
بريجوفيتش

الإدارة تقترب من حل القضايا

وتابع في تغريدة أخرى: “رفع FIFA اليوم عقوبتي منع تسجيل كانتا مفروضتين ضد العميد، وهناك ٣ عقوبات أخرى سيتم رفعها خلال ٥ أيام، وأصبح النادي الآن (صفر) في عدد القضايا المنظورة حاليًا”.

ألكسندر بريجوفيتش - الاتحاد
بريجوفيتش

كما أكد الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على “تويتر”، الأمر ذاته، وقال: “إدارة نادي الاتحاد ستغلق قضية بروجوفيتش بدفع كامل المبلغ بالأيام القادمة”.

وتأمل الجماهير في إنهاء أزمة القضايا الخارجية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، خاصة أنه سيشارك في دوري أبطال آسيا.

نادي الاتحاد - دوري أبطال آسيا
لاعبو العميد – المصدر @ittihad
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